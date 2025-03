Inter, via Acerbi e De Vrij: rinforzo dall’Indonesia, dentro due big

L’Inter è pronta a stravolgere la propria difesa. Bastoni e Bisseck saranno confermati per la prossima stagione, ma i nerazzurri hanno bisogno di due centrali nuovi di zecca e di valore.

Inter: la corsa per i due nuovi centrali

Francesco Acerbi classe 1988, Stefan De Vrij classe 1992. A rispettivamente 37 e 33 anni, in estate i due difensori centrali ex Lazio potrebbero lasciare l’Inter. O almeno, secondo le ultime notizie di mercato sarebbe questa l’intenzione della società che si starebbe muovendo con forza per due alternative.

Entrambi i calciatori negli ultimi anni sono stati utilizzati da Simone Inzaghi al centro della difesa a tre, salvo adattarsi per esigenze anche nel ruolo di braccetto.

In estate però potrebbero sbarcare a Milano due calciatori più giovani, capace senza problemi di alternarsi sia in mezzo che sul centro-sinistra.

Non sarà semplice trovare calciatori in grado di sostenere questa eredità. Ovviamente i nerazzurri hanno già stilato una lunghissima lista di nomi per i sostituti di Acerbi e De Vrij dalla quale attingere.

Il primo è il difensore dell’Atalanta Isak Malcolm Kwaku Hien. Lo svedese ha con la Dea un contratto molto lungo e non sarà facile per i nerazzurri strappare un calciatore a quella che oggi è considerata una diretta concorrenze, soprattutto vista la grande disponibilità economica. Per cedere il centrale classe 1999 la Dea non accetterà meno di 30 milioni.

Nel ruolo di perno, poi, occhio anche al nome di Jaka Bijol. Lo sloveno, coetaneo del centrale dell’Atalanta, è seguito da tempo dai nerazzurri che si sono mosso con largo anticipo con l’Udinese ma non hanno mai affondato il colpo. La sua valutazione è di oltre 15 milioni.

Nel ruolo di braccetto di destra, invece, le alternative sembrerebbero essere due. La prima è Mario Gila della Lazio. Il difensore, sotto la lente di ingrandimento anche della Real Madrid che detiene una clausola sul 50% della futura rivendita, anche in questa stagione si è dimostrato tra i top di reparto.

Discorso simile anche per l’olandese Sam Beukema. L’olandese piace all’Inter come a tante altre big ed è tra le certezze del Bologna. Strapparlo alla formazione emiliana sarà complicato vista la concorrenza anche di Juve e Napoli, soprattutto sei rossoblu centrassero nuovamente la qualificazione in Champions League. Ma la novità si chiama Idzes.

Inter: nome nuovo per sostituire Acerbi e De Vrij

Ma il vero nome nuovo per la difesa dell’Inter è un altro. Secondo quanto riportato dal Tuttosport, i nerazzurri starebbero seguendo anche Jay Noah Idzes del Venezia.

Il nazionale indonesiano in questa stagione è stato tra le rivelazioni del campionato lasciando a bocca asciutta tanti big in attacco.

Roccioso in marcatura e forte soprattutto in anticipo, Idzes potrebbe essere perfetto per l’Inter che con il Venezia vanta ottimi rapporti.