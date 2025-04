Firma e nuovo bomber: la promessa dell’Inter a Inzaghi | CM.IT

Il club campione d’Italia intenzionato a proseguire nel matrimonio con il tecnico anche senza scudetto o Champions: c’è la richiesta sul mercato

L’Inter si compatta dopo le due fragorose sconfitte con Bologna e Milan, con il ko contro i cugini rossoneri che chiude definitivamente il sogno ‘Triplete’ per i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Si entra nella fase caldissima della stagione, con i campioni d’Italia impegnati nel duello scudetto con il Napoli e nella doppia semifinale di Champions League contro il Barcellona. Non ci sono più margini d’errore per la truppa di Inzaghi, con la dirigenza a supporto di squadra e allenatore negli ultimi giorni ad Appiano Gentile. La sfida di domani a San Siro con la Roma è delicatissima nella corsa al successo finale in campionato, con il Napoli dell’ex Conte che ha raggiunto in testa l’Inter dopo il ko nel giorno di Pasqua di Lautaro e compagni sul campo del Bologna.

Inter, tra rinnovo e mercato: le richieste di Inzaghi

Il presidente Marotta e il Ds Ausilio, insieme al resto dei dirigenti, hanno mostrato la propria vicinanza a Inzaghi e caricato il gruppo nerazzurro in vista del decisivo finale di stagione tra campionato e Champions. Inoltre, la società ha voluto ribadire la propria fiducia nel tecnico piacentino, che corre verso il rinnovo di contratto al netto dei prossimi risultati sul campo.

L’Inter è molto soddisfatta del percorso fin qui intrapreso dalla squadra e anche senza trofei è intenzionata a prolungare il contratto di Inzaghi, attualmente in scadenza nel 2026 dopo il rinnovo dello scorso luglio. Si ragiona un accordo biennale (fino al 2027 con opzione), con la firma che a meno di colpi di scena arriverà in estate a bocce ferme. Nonostante i sondaggi dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, lo stesso Inzaghi è intenzionato a proseguire il matrimonio con l’Inter che metterà sul tavolo un ingaggio da oltre 7 milioni di euro più corposi bonus.

Il tecnico comunque – come appreso da Calciomercato.it – ha chiesto garanzie alla dirigenza per rafforzare la rosa, specialmente l’arrivo di un nuovo attaccante che dia maggiori certezze dietro la coppia Thuram-Lautaro Martinez. In questo senso, nella lista del club di Viale della Liberazione per il reparto offensivo offensivo spiccano i nomi di Castro, David e Krstovic.