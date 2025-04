Offerta faraonica per Osimhen: cambiano i piani della Juventus

La Juve a caccia del nuovo centravanti per la prossima stagione al posto di Vlahovic: strada in salita per il nigeriano di proprietà del Napoli

Si complica l’assalto della Juventus per Victor Osimhen. Non solo per le problematiche relative all’accesso dei bianconero in Champions League, con il quarto posto adesso in serio pericolo dopo il tonfo di Parma.

Il nigeriano è un pupillo di Cristiano Giuntoli, ma la concorrenza aumenta per l’attuale bomber del Galatasaray che a fine stagione tornerà al Napoli dopo il prestito in Turchia. Trattare con De Laurentiis non sarà affatto semplice per la Juve, senza contare come dicevamo il pressing anche dall’estero per Osimhen. L’ex Lille è uno dei principali obiettivi del Manchester United per rinforzare l’attacco, con Amorim che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il mercato estivo. In Premier League, inoltre, ‘Osi’ fa gola inoltre al Chelsea.

Calciomercato Juventus, Retegui balza in pole per l’attacco

Alle grandi d’Inghilterra si aggiunge una nuova minaccia per la Juventus, rappresentata dell’Al-Hilal in Arabia Saudita. Il sodalizio di Riyadh ha fallito l’assalto a Salah dopo il rinnovo dell’egiziano con il Liverpool e perciò avrebbe messo nel mirino Osimhen come riporta il portale ‘Givemesport.it’.

L’Al-Hilal – che di recente tra l’altro ha sondato la pista Inzaghi per la panchina – sarebbe pronto a mettere sul piatto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto con il Napoli, oltre a ricoprire d’oro il nigeriano con un ingaggio faraonico. Osimhen, dal canto suo, non avrebbe chiuso all’approdo nella Saudi League e nelle prossime settimane l’Al-Hilal potrebbe intensificare i contatti.

Strada quindi sempre più tortuosa per la Juve nella corsa al bomber di proprietà del Napoli, con Giuntoli orientato a virare con decisione su Retegui per rimpiazzare il partente Vlahovic. L’Atalanta per l’italo-argentino e attuale capocannoniere della Serie A chiede un assegno da 50-60 milioni di euro.