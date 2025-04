Juventus, il nuovo bomber dalla Serie A: 60 milioni e tripla contropartita

Vlahovic è destinato a lasciare la Continassa: il piano di Giuntoli per il futuro centravanti della Juve

La Juventus scende in campo a Parma per il recupero della 33° giornata del campionato di Serie A, rinviata lunedì dopo la scomparsa di Papa Francesco.

Una tappa fondamentale in chiave quarto posto per la squadra bianconera, con l’accesso alla prossima Champions League che indirizzerà anche le strategie estive e non solo ovviamente il futuro in panchina di Igor Tudor. La Juve non vorrebbe sacrificare i suoi gioielli e anzi pianificare un mercato aggressivo per rinforzare adeguatamente la rosa, con il chiaro intento di tornare a lottare per lo scudetto in Italia. Specialmente in attacco la ‘Vecchia Signora’ è pronta a cambiare pelle, visto il probabile addio di Dusan Vlahovic. Il serbo, nonostante sia tornato protagonista sotto la gestione Tudor, è destinato al divorzio con il sodalizio bianconero al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, assalto a Retegui: c’è anche Gatti sul tavolo

Per il rinnovo di contratto di Vlahovic non ci sono sviluppi e a un solo anno dalla scadenza c’è la necessità della Juventus di cederlo al miglior offerente sul mercato. La dirigenza della Continassa punta a incassare intorno ai 30 milioni e successivamente (risparmiando inoltre sull’ingaggio di Milik, anche lui in partenza) dare l’assalto al nuovo numero nove.

Osimhen e David sono in cima nella lista di Giuntoli, ma l’assalto a entrambi per vari motivi rimane complicato. Le attenzioni della Juve si sono perciò spostate nella vicina Bergamo, dove oltre a Lookman c’è Mateo Retegui che intriga e non poco la ‘Vecchia Signora’. L’italo-argentino sta disputando la sua miglior stagione in carriera con la maglia dell’Atalanta e per distacco guida la classifica cannonieri della Serie A con 23 reti. Il prezzo dell’ex Genoa è salito vertiginosamente: per strapparlo alla ‘Dea’ ci vorranno argomenti convincenti e un assegno dai 50 ai 60 milioni di euro.

Per abbassare la cifra cash, inoltre, la Juventus valuterebbe l’inserimenti di alcune contropartite. I baby Mbangula e Savona potrebbero essere dei profili graditi alla dirigenza dell’Atalanta, così come l’inserimento di Gatti che continua ad avere estimatori in Premier League e il cui cartellino ha una valutazione intorno ai 25 milioni.