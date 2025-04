Juve, dai nerazzurri il nuovo bomber: arriva con lo scambio | ESCLUSIVO

Le ultime sul calciomercato bianconero, a partire dall’attaccante, passando poi per l’allenatore. Ecco il punto della situazione

Dall’allenatore al nuovo attaccante, il punto della situazione in casa Juventus. Sono tanti gli argomenti trattati nel corso della 29a puntata di Juve Zone, programma YouTube di Calciomercato.it

Ospite dell’ultimo episodio, Marco Capriotti. Con il direttore di Oggi Sport Notizie, si è parlato subito del tema legato al mister della prossima stagione: “Vedremo cosa farà Tudor, che piace ai tifosi. C’è grande entusiasmo, un entusiasmo che potrebbe portare la dirigenza a puntare sul croato – afferma subito il giornalista – Qualcuno può pensare ad esperienze come a Udine ed eventualmente contestare tale scelta, ma se farà ottimi risultati in campionato e avrà un buon rendimento al Mondiale, sarà certamente un candidato”.

Ma la Juve sta pensando alle alternative: “Antonio Conte sarebbe graditissimo, ma mi aspetto un nome a sorpresa. Zidane? Se fossi al suo posto io me ne starei a casa tranquillo (sorride, ndr.). Penso, inoltre, che ci sia un problema sul puntare su un giovane, è complicato dopo la scelta della scorda estate. Si andrà, dunque, su un nome sicuro”.

Ma se non dovesse arrivare Conte, si potrebbe puntare ancora su Tudor: “E’ una possibilità – prosegue Capriotti -. Pioli? E’ juventino dal punto di vista calcistico, secondo me può essere l’allenatore che sistema la situazione, ma con il croato non vedo grandi differenze. Sono ottimi gestori, ma non cambierebbe molto”.

Juventus, Capriotti: “Sacrificherei Cambiaso per un centrocampista”

Nella seconda parte dell’intervista, si parla poi di giocatori sacrificabili e ovviamente del nuovo bomber, che dovrà guidare l’attacco della Juventus.

“Bisognerà capire prima chi sarà l’allenatore della Juventus della prossima stagione. Ci sono giocatori come Cambiaso e Di Gregorio di cui si parla molto in ottica uscita. Penso che l’esterno può essere uno da sacrificare, magari per un centrocampista, che servirebbe di più alla Juventus, oltre chiaramente agli attaccanti”.

Marcus Thuram alla Juventus? “Al momento lo vedo abbastanza complicato, vedo più un acquisto dall’Atalanta, magari attraverso uno scambio. Vedo dunque Lookman o Retegui più che Thuram. Per Marcus forse servirebbe l’intervento del papà (ride, ndr.)”