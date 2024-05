Tudor-Lazio: clima difficile, ecco cosa sta succedendo | CM.IT

Tudor vorrebbe rimanere alla Lazio portando avanti le sue idee, anche in sede di mercato. La situazione

Sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Gli ottimi risultati di Tudor sulla panchina della Lazio, da quando a metà marzo ha sostituito il dimissionario Sarri, sono sotto gli occhi di tutti. Eppure ad oggi non ci sono certezze circa il prosieguo della sua avventura in biancoceleste.

Il clima attorno al tecnico si è fatto pesante. Come raccolto da Calciomercato.it, il croato non si aspettava di lavorare in una situazione così difficile, con molti calciatori distanti (Guendouzi su tutti) dal suo modo di intendere e fare calcio.

Legatosi al club di Lotito fino a giugno 2025, l’ex allenatore di Verona e Marsiglia vorrebbe rimanere portando però avanti le sue idee. Anche in sede di mercato, chiaramente, dove la Lazio lotitiana ha sempre manifestato una certa lentezza, coi desiderata di Lotito che anno spesso preso il sopravvento rispetto a quelli del tecnico di turno.

Il patron laziale ha smentito le voci di un possibile addio di Tudor, ma il clima – ribadiamo – è molto pesante. Il giudizio sull’operato del croato in questi due mesi rimane positivo, ha valorizzato tanti calciatori, in particolare Kamada – con Sarri oggetto misterioso – il quale ha però deciso di andar via, non esercitando l’opzione rinnovo del contratto in scadenza a giugno.