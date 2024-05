Lazio, Guendouzi-Tudor: confermata la rottura anticipata da CM.IT

Il rapporto tra Tudor e Guendouzi non è sereno e il divorzio è ipotesi sempre più probabile, come vi avevamo già anticipato un mese fa

La Lazio è in pieno fermento per quello che sarà il futuro. La stagione si è appena conclusa, ma in casa biancoceleste non è assolutamente permesso perdere un solo giorno per programmare il futuro. Anche perché di lavoro da fare ce n’è tantissimo con il nuovo allenatore, che trasformerà la Lazio nell’anima e nella forma. Un bel grattacapo per i biancocelesti, che si ritrovano a dover cambiare del tutto rotta nel minor tempo possibile. A partire da quelli che andranno via tra senatori e non solo, lasciando quindi già un bel vuoto.

“Ci metteremo seduti con la società per valutare i giocatori più adatti al mio gioco”, diceva Tudor qualche settimana fa. Questo vale ovviamente sia per chi deve arrivare sia per chi c’è. Bene, il momento dei confronti è già arrivato e in questi giorni il tecnico croato ha cominciato a parlare col presidente Lotito e il ds Angelo Fabiani. Lunghi colloqui in cui si sono affrontati diversi temi legati alla rosa, tra cui diverse situazioni molto spinose. Come quella di Luis Alberto, su cui c’è sempre la pista Al Duhail che deve ancora convincere il patron biancoceleste. Ma in Qatar hanno intenzioni serie. E poi ancora Immobile, che pochi giorni fa ha detto di voler restare alla Lazio, nonostante la preferenza di Tudor per Castellanos nelle ultime partite

Tudor e Guendouzi ai ferri corti: il francese verso la cessione

Ma tra le questioni più delicate c’è sicuramente il centrocampo, considerando anche la trequarti che dovrà fare a meno di Felipe Anderson e appunto Luis Alberto. In mediana si attende sempre la decisione di Kamada mentre Rovella non è nelle grazie del mister. Così come non lo è Matteo Guendouzi, il cui rapporto con Tudor resta ai ferri corti, fin dai tempi di Marsiglia. Già ad aprile vi avevamo raccontato su Calciomercato.it di quanto, nonostante i tanti minuti in campo dopo la prima panchina contro la Juve, il suo futuro fosse parecchio in bilico con la presenza del mister di Spalato. E ora in effetti se ne sta parlando in maniera sempre più netta.

Le ultime due panchine e qualche tensione durante queste settimane lo hanno confermato. Tra i due non corre buon sangue e la cessione è ormai scenario sempre più concreto, anche perché dopo un’ottima stagione nel suo complesso, Guendouzi può avere anche molto mercato. E a buone cifre per la Lazio. Che comunque non vorrebbe esagerare con lo smantellamento. E non è ovviamente detto che la società riesca poi effettivamente a cedere Guendouzi alle proprie condizioni. Ma Tudor, a sua volta, vuole garanzie.