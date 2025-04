Ottanta milioni e addio Juve: prendono Yildiz, è già tutto deciso

L’attaccante turco della formazione bianconera può andare via per ottanta milioni di euro: la decisione è già stata presa

Via dalla Juventus: potrebbe essere questo il destino di Kenan Yildiz, numero 10 bianconero, protagonista di una stagione fatta di alti e bassi, proprio come tutta la squadra.

L’annata deludente della Juventus ha coinvolto anche il giovane talento turco che ha potuto dare sfoggio delle sue qualità soltanto a tratti. Lampi di classe quelli di Yildiz, come i due gol che hanno consentito alla Juventus di pareggiare in casa dell’Inter nel pirotecnico 4-4 di ottobre o i più recenti contro Genoa e Lecce che hanno portato sei punti ai bianconeri.

Nonostante la stagione altalenante, Yildiz non ha perso di ‘fascino’ tra le big d’Europa e non sono poche quelle che sognano di soffiarlo alla Juventus la prossima estate. Decisiva da questo punto di vista sarà la classifica finale di questo campionato (senza Champions, la cessione per fare cassa diventerebbe più probabile), ma non solo: toccherà al nuovo allenatore valutare se puntare davvero su di lui oppure inserirlo tra i sacrificabili cosa che, al momento, la società non vorrebbe.

Intanto nel sondaggio fatto da Calciomercato.it su X è proprio Yildiz il grande colpo: “Se foste il Presidente di un Top Club europeo, per quale big della nostra Serie A investireste 70/80 milioni di euro” la nostra domanda.

Yildiz via: più di Thuram e McTominay

L’attaccante turco è stato scelto dal 35,3% dei votanti: è proprio il 19enne talento della Juventus, il calciatore di Serie A che potrebbe fare più gola alle big europee. Una cessione in cambio di una cifra importante, superiore ai 70 milioni di euro.

Una cifra che il 29,4% di chi ha votato spenderebbe invece per Reijnders, una delle poche note liete della stagione del Milan. Un po’ a sorpresa, invece, Marcus Thuram non riceve molte preferenze: soltanto il 17,6% punterebbe sull’attaccante dell’Inter che, c’è da dire, nell’ultimo periodo ha avuto anche un vistoso calo, complici anche i problemi fisici. Stessa percentuale anche per Scott McTominay, autentico trascinatore del Napoli di Antonio Conte con ben 9 gol stagionali.