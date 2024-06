Lazio, Tudor più vicino all’addio

La Lazio e Tudor alla rottura, il club e il tecnico croato si stanno separando: le ultime sulla situazione in casa biancoceleste

In un momento caldissimo di calciomercato per il fronte allenatori, si sta arrivando a una svolta definitiva in casa Lazio. I colloqui di questi giorni non hanno rasserenato la situazione, anzi. Con la separazione ormai imminente con il tecnico Igor Tudor.

Tensioni esplose negli ultimi giorni, rendendo il clima pesantissimo come vi avevamo raccontato, dopo che il finale di campionato nel quale il croato aveva preso tra le mani la squadra era sembrato molto incoraggiante. Squadra in realtà distante dalle richieste di gioco del tecnico con diversi giocatori in aperta polemica, disaccordo profondo anche tra Tudor e la società per quanto riguarda i progetti di mercato, su cui non si è trovata un’intesa. Con la tifoseria che con uno striscione aveva nel frattempo duramente contestato lo stesso allenatore prendendo posizione a favore della società. La Lazio, dopo aver ascoltato la linea del tecnico, pare aver preso la decisione di interrompere il rapporto, nel frattempo Tudor è tornato in Croazia con il suo agente, Seric, dopo il summit dell’altro giorno con Lotito e Fabiani. L’intenzione del club è quella di giungere quanto prima alla risoluzione dell’accordo firmato a marzo e che doveva vincolare il tecnico fino a giugno 2025. Un mini-ciclo appena iniziato, ma di fatto già finito.