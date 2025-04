Saviano-Inter, nuovo capitolo: “Inchieste gravissime”

Lo scrittore torna su quanto detto dopo la rete di Orsolini e rimarca il suo pensiero sulle Curve nerazzurre e rossonere

Roberto Saviano torna a parlare dell’Inter. Dopo la storia che ha fatto seguito al gol di Orsolini in Bologna-Inter, lo scrittore è stato sommerso dalle polemiche con i tifosi nerazzurri che hanno invitato la società a denunciarlo.

Una vicenda sulla quale oggi Saviano è tornato intervenendo a ‘Radio Crc’ per chiarire il suo pensiero e ribadire alcuni dei concetti esposti sui social. Lo scrittore sulla possibilità che l’Inter lo denunci è netto: “Ho già mille denunce. L’inchiesta Doppia Curva mostra come la dirigenza delle curve milanesi sia assolutamente infiltrata. Si parla di infiltrazioni ai massimi livelli: clan Mancuso nella curva del Milan, clan Bellocco in quella dell’Inter”.

Una situazione che secondo Saviano è da combattere in maniera dura ed è quello che ha voluto fare lui con la sua storia, per rompere la tradizione che vuole i risultati sportivi utili a nascondere certi argomenti: “Le società tendono ad utilizzare la vittoria sportiva per non parlare di questi temi” la sua constatazione.

Saviano contro l’Inter: “Nessuna denuncia”

Saviano non si ferma qui e va oltre, spiegando perché sostiene che l’Inter sia rimasta impassibile davanti a certi fatti.

“Loro si sostengono parte civile e parte lesa, ma l’inchiesta parte nel 2018 e le società annunciano di essere parte civile nel 2025 senza fare nessuna denuncia. Intanto decine di arresti, 3 morti interni alle curve e nessuno denuncia”. Una situazione complicata che, a suo dire, è diversa anche dall’inchiesta che coinvolse la tifoseria della Juventus: “I bianconeri, nonostante qualche ritrosia, denunciarono e fecero partire l’inchiesta Alto Piemonte nel 2016”.

Quindi ha aggiunto: “Ho utilizzato una provocazione, non fine a sé stessa, per fare in modo che questa sconfitta possa accedere luce sul fatto che la curva è infiltrata e che le inchieste sono gravissime. I tifosi sono delusi dalla mia critica, ma io faccio riferimento alla dirigenza della curva”.