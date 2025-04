Bufera rinvio Inter-Roma: “Pressioni e sconfitta a tavolino”

La Lega ha appena ufficializzato lo spostamento del match del ‘Meazza’, originariamente previsto alle 18 di sabato, a domenica ore 15

Polemiche a non finire per la nuova data di Inter-Roma, originariamente fissata a sabato ore 18 e alla fine spostata a domenica alle ore 15. Il dibattito sui social è stato ulteriormente acceso da Tancredi Palmeri, il quale ha alluso a pressioni di qualche presidente di Serie A affinché il big match della 34esima giornata venisse spostato al giorno successivo.

“Sarei molto molto molto molto curioso di sapere i numeri dei telefoni in entrata di quei presidenti che hanno chiamando in Lega Calcio a pochi minuti dal comunicato per Inter-Roma sabato alle 20.45, per fare pressione che Inter-Roma si giochi domenica e non sabato sera“, il tweet di Palmeri che scatena i suoi followers. Interisti, come napoletani, juventini e così via.

De Laurentiis e l’amico Lotito, ma Beppone non si fa intimidire — TommyCasti (@IlCasti80) April 22, 2025

Semplicemente non dobbiamo presentarci come fece il Bologna nel 2022. Tanto c’è il precedente, mica possono darci la sconfitta a tavolino — Emanuele Aita (@EmaAita) April 22, 2025

Veramente circola la voce che è stata l’Inter a non accettare la deroga per giocare sabato. Probabilmente hanno scelto un giorno in più di riposo dopo il derby … — DioPed (@dios1977) April 22, 2025

La Serie A mo conta più della Champions? L’Inter mandi in campo la primavera. — massimiliano (@ilgladiatore36) April 22, 2025

Gente che si lamenta del perché non è stata penalizzata l’Inter #MarottaLeague — NerazzurriTalk.tv (@EdoardoPio2332) April 22, 2025

Io metterei gli allievi — Olap (@Olap_12) April 22, 2025

Tanc se ci mettono di domenica si manda la primavera. E nelle restanti 4 partite falsiamo il campionato perdendo con la lazio apposta. — Marco (@Hardmark) April 22, 2025

Deroga dal Governo, ma l’Inter ha accettato di giocare domenica

Va detto che stando a quanto filtra dall’Inter, come riportato dall’agenzia ANSA, il Governo aveva concesso la deroga per far disputare l’incontro sabato sera, ma il club nerazzurro ha preferito rispettare il lutto di Papa Francesco accettando di giocare domenica alle 15, cioè 3 giorni prima e non 4 dalla sfida col Barcellona valevole per l’andata delle semifinali di Champions.