Tudor-Lazio, è già finita: UFFICIALI le dimissioni del tecnico

Tudor dice addio alla Lazio: “In data odierna, ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra”

Adesso è ufficiale: Igor Tudor non è più l’allenatore della Lazio. Il tecnico croato dice addio dopo appena due mesi e mezzo, rassegnando le dimissioni.

Ecco lo scarno comunicato del club di Lotito: “La S.S. Lazio comunica che, in data odierna, Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali”. In pole per la panchina biancoceleste, suggestione Allegri a parte, c’è Marco Baroni.