Da Thorstvedt a Spertsyan: ecco il Genoa 2024-2025

Come sarà il Genoa 2024-2025? Spuntano i primi nomi per rinforzare la rosa, con un occhio anche alle uscite: scopri tutti i possibili colpi

E’ stata una stagione assolutamente positiva per il Genoa, che da neo promossa ha concluso all’11° posto in classifica con una salvezza tranquillissima ed un bel calcio espresso durante tutto l’arco del campionato. I rossoblu avevano chiuso al secondo posto il precedente anno in Serie B alle spalle del Frosinone, che è invece retrocesso all’ultima giornata.

Il risultato dei liguri è stato, dunque, ancora più sorprendente per quanto visto in campo, merito dell’ottimo lavoro fatto sul mercato in estate e da parte di Alberto Gilardino alla guida della squadra. L’esplosione assoluta di alcuni talenti come Dragusin (poi ceduto a caro prezzo in Premier) e Gudmundsson, hanno favorito ulteriormente l’esito della stagione.

Per la rubrica di Calciomercato.it, dopo Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino e Monza abbiamo quindi deciso di analizzare anche il Genoa 2024-2025, con i possibili acquisti e gli eventuali addii dalla rosa.

L’allenatore

Come sempre, partiamo dalla figura dell’allenatore. Il Genoa è una delle pochissime squadre di Serie A che ha mantenuto il proprio tecnico in panchina, resistendo alle lusinghe. Alberto Gilardino, infatti, guiderà i rossoblu anche nella prossima stagione, sperando di confermare l’ottimo rendimento dell’annata da poco conclusa.

Il budget

Lo scorso anno il Genoa ha speso circa 35 milioni di euro nel mercato estivo e difficilmente si scosterà da queste cifre in estate. Molto, ovviamente, dipenderà anche dalle possibili uscite, soprattutto quelle dei top player che tanto piacciono in giro per l’Italia e in Europa.

La futura rosa

Il Genoa in questa stagione è sceso spesso in campo alternando un 3-4-2-1 ad un 3-5-2 ad un 3-5-1-1 con Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelji, Frendrup, Thorsby, Spence; Gudmundsson e Retegui. Tra i vari giocatori più utilizzati anche Vogliacco, Messias, Martin, Malinovskyi, Vitinha ed Ekuban.

Dei titolari nessuno è in scadenza di contratto, andranno però pagati 8 milioni per l’obbligo di riscatto di De Winter e 4 milioni per quello di Thorsby. Mentre tra i panchinari Ekuban ha l’accordo con il club che terminerà il prossimo 30 giugno. Andranno inoltre valutate le posizioni di Spence e Vitinha. Il primo ha infatti un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, il secondo addirittura a 25. Sono queste due delle situazioni più calde in casa rossoblu e sulle quali la società dovrà fare valutazioni importanti. Sicuro, invece, l’addio a parametro zero di Strootman.

Saranno più di una decina, invece, i ritorni da vari prestiti, ma nessuno di altissimo valore. I più remunerativi in caso di cessione potrebbero essere quelli di Hefti, Jagiello, Aramu e Yeboah. E in uscita? Sicuramente è quello il focus principale, oggi, in casa Genoa. Il nome più caldo è ovviamente quello di Albert Gudmundsson, già accostato all‘Inter e per il quale i rossoblu non chiedono meno di 30 milioni di euro. Da monitorare anche Retegui, che piace al Napoli, così come alla Fiorentina, ma che sembra già più solido in Liguria. Anche Martinez rischia di poter lasciare il club, ma al momento non c’è stato ancora nessun avvicinamento concreto.

In entrata, oltre alle già citate situazioni legate a Spence e Vitinha, che porterebbero ad oltre 35 milioni di euro da investire, sono due i nomi che stanno circolando in queste ore. Il primo è quello di Thorsvedt, che lascerà il Sassuolo dopo la retrocessione. Quello in pole assoluta, però è quello di Eduard Spertsyan, 24enne centrocampista offensivo del Krasnodar, club russo col quale gioca dal 2018 e col quale ha collezionato 87 presenze e 29 gol. Si tratta di uno dei calciatori che da mesi il Genoa sta monitorando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Agisce prevalentemente da mezzala offensiva o sulla trequarti, da classico numero 10, ma può agire anche in un attacco a tre come ala sinistra o destra. Il giocatore ha un valore di mercato intorno ai 20 milioni (il Genoa spera di strapparlo per 12) e milita anche in nazionale maggiore armena, dove ha collezionato 27 presenze e 4 reti. Potrebbe essere lui il dopo Gudmundsson per Gilardino.