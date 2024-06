Marotta scatenato: Gudmundsson non basta, 10 milioni per il colpo doppio

L’Inter punta a completare la rosa di Simone Inzaghi in vista del mercato estivo: non solo Gudmundsson nel mirino della dirigenza nerazzurra

L’Inter fa sul serio e bussa alla porta del Genoa. Non c’è solo Gudmundsson nel mirino della dirigenza nerazzurra in questa fase iniziale del mercato estivo.

Risaputo il corteggiamento per l’Islandese, il presidente Marotta e il Ds Ausilio insistono anche per Josep Martinez tra i pali con la sempre più probabile partenza di Audero. Quest’ultimo non verra riscattato dalla Sampdoria e l’Inter si è così attivata da diverse settimane sullo spagnolo del Genoa, autore di un’ottima stagione con la squadra allenata da Gilardino. Martinez è balzato in pole viste le difficoltà riscontrate dai campioni d’Italia per Bento, profilo designato nei mesi scorsi come erede di Sommer tra un anno.

Calciomercato Inter, doppio assalto al Genoa: Gudmundsson più Martinez

Adesso l’Inter pensa però seriamente a Martinez e i contatti si sono intensificati nell’ultimo periodo con il Genoa per l’ex portiere del Lipsia.

Il classe ’98 ha una valutazione da circa 15 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza solamente tra un anno l’Inter spera di strappare il sì dei Grifoni per circa 10 milioni. Si tratta con il sodalizio ligure, con Martinez che per un anno studierebbe da vice Sommer prima di ereditare i galloni da titolare nell’estate 2025. Ma non solo lo spagnolo, considerando che un altro pezzo pregiato sempre nei desideri del duo Marotta-Ausilio rimane anche Gudmundsson. L’islandese è da tempo sul taccuino dei campioni d’Italia, con le cessioni di Correa e Arnautovic che faciliterebbero l’assalto dei nerazzurri. Per Gudmundsson stravede anche Simone Inzaghi, con l’Inter in questo caso che penserebbe a una formula ‘alla Frattesi’ con prestito oneroso e obbligo di riscatto, con l’attaccante valutato circa 30 milioni di euro dal Genoa.