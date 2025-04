Ancelotti in Brasile, Roma su Fabregas: come cambia il valzer delle panchine

Il mercato degli allenatori entra nel vivo e coinvolge diverse big della Serie A

La seconda era Ancelotti sulla panchina del Real Madrid si sta avvicinando ai titoli di coda, al punto che l’allenatore italiano non guiderà i Blancos già a partire dal Mondiale per Club. Nelle ultime ore, infatti, ‘As’ e ‘MARCA’ hanno confermato che l’ex Napoli e Milan ha già raggiunto un accordo con la CBF e che già a partire da giugno occuperà la panchina del Brasile nelle partite di qualificazione al Mondiale del 2026.

Proprio la voglia di tornare a fare la voce grossa nelle rassegne iridate ha spinto la federazione brasiliana ad offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti a Carletto, che verrà salutato dal club blanco con tutti gli onori del caso. Nella squadra verdeoro, Ancelotti ritroverà Eder Militao, Endrick, Rodrygo e Vinicius Junior, senza trascurare la possibilità di recuperare la versione migliore di Neymar, direttamente coinvolto nell’opera di convincimento della federazione.

Da Fabregas a Pioli: il punto sulla panchina della Roma

Accostato anche alla Roma principalmente per il suo legame d’affetto stabilito con la città con la maglia giallorossa, Ancelotti non ha mai definitivamente aperto ad un ritorno in Serie A. Avviato ormai da diversi mesi, il casting per l’erede di Claudio Ranieri si chiuderà nei prossimi giorni e ha coinvolto diversi nomi.

Nelle ultime ore, ad esempio, ‘Sky Sport’ ha parlato di un ritorno di fiamma per Cesc Fabregas. L’allenatore del Como è finito sul taccuino dei giallorossi già da diverse settimane, al pari di Francesco Farioli e Stefano Pioli. Avvistato più volte allo Stadio Olimpico, Vincenzo Montella non è mai definitivamente finito fuori dall’orbita romanista. Oltre ai sondaggi per Patrick Vieira.

Tra i tecnici attualmente impegnati in Serie A, si è a lungo parlato di Gian Piero Gasperini, mentre gli allenatori liberi da vincoli di maggior grido sono Massimiliano Allegri, obiettivo concreto del Milan, Maurizio Sarri e Roberto Mancini, già contattato dopo l’esonero di Juric.