Ancelotti ai saluti per Xabi Alonso: come cambia il futuro di Nico Paz

Il futuro del tecnico italiano continua a tenere banco: ecco tutti gli scenari

Dopo l’eliminazione in Champions contro l’Arsenal, il futuro di Carlo Ancelotti appare sempre più distante dal Real Madrid. Il club spagnolo continua infatti i colloqui con Xabi Alonso, che può essere liberato dal Bayer Leverkusen proprio in caso di chiamata della sua ex squadra.

Nessuno strappo vero e proprio quindi: il tecnico iberico e i tedeschi avevano già pensato ad una separazione consensuale al termine della stagione. E questo, come raccontato anche dal Ceo dei tedeschi Fernando Carro, è sicuramente un momento molto caldo per il club. “Lo scorso anno Xabi aveva offerte da club importanti – le sue parole-, ma ci ha assicurato che sarebbe rimasto con noi. Ora ci siamo dati un pò di tempo per decidere. In ogni caso il rapporto con il Real è eccellente e se c’è qualcosa da approfondire ne parleremo”.

Ancelotti, la federazione brasiliana in pressing: cosa sta succedendo

I rapporti tra Ancelotti e il Real Madrid restano ottimi. La sensazione diffusa è che la società spagnola troverà un modo elegante per arrivare ad una soluzione in tempi rapidi, senza strappi o particolari polemiche. Di fatto, solo la vittoria della Liga (il Barça ora è a +4) e quella della Coppa del Rey potrebbe cambiare lo scenario e, quindi, il futuro dell’ex allenatore di Milan e Juve, molto corteggiato dalla federazione brasiliana.

Nel contenuto di oggi, andato in onda su youtube, abbiamo parlato quindi di quello che può succedere dopo la partita di sabato, e del futuro della panchina del Real. Ancelotti in questo periodo ha ricevuto due offerte: una dalla Roma e una dal Brasile ma, nonostante il pressing dei Friedkin, non ha ancora aperto ad un ritorno in Italia.