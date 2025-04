Il Parma scappa, Pedro la riprende e salva la Lazio. Scatto salvezza per il Cagliari

Si è completato il quadro della 34a giornata di Serie A: rimonta biancoceleste, vittoria fondamentale per i sardi

Una vittoria che sa di salvezza, un pareggio che sa di delusione: si completa con il successo del Cagliari e il 2-2 tra Lazio e Parma la 34esima giornata di Serie A dopo che nel pomeriggio Udinese e Bologna avevano pareggiato 0-0.

Al Bentegodi basta un gol di Pavoletti ai sardi per trovare tre punti fondamentali per la salvezza. La squadra di Davide Nicola approccia bene il match, mentre i veneti appaiono un po’ svagati in occasione della rete che porta tre punti ai rossoblù: doppio liscio che consente a Pavoletti di ritrovarsi a tu per tu con Montipò, metterla dentro per l’esperto bomber è un gioco da ragazzi. Ci sarebbe un’altra ora a disposizione del Verona per ribaltare il risultato, ma la squadra di Zanetti fatica a rendersi pericolosa e il Cagliari trova nel finale il raddoppio con Deiola e porta a casa un successo che vuole dire +8 dalla zona rossa, sorpassando proprio i veneti attesi sabato dall’Inter.

Serie A: Lazio-Parma 2-2, Verona-Cagliari 0-2

Se il Cagliari ride, non possono fare lo stesso Lazio e Parma. I ducali per aver sciupato il doppio vantaggio (doppietta di Ondrejka), i biancocelesti per aver mancato l’appuntamento con i tre punti che avrebbero significato aggancio alla Juventus al quarto posto.

La partita si è messa subito in salita per i padroni di casa con Ondrejka in gol al terzo minuto. Castellanos si è visto annullare una rete per fuorigioco e ad inizio ripresa la doccia gelata per l’Olimpico: il raddoppio firmato sempre dall’attaccante svedese. La Lazio sembra sulle ginocchia, ma l’ingresso di Pedro dà la sveglia: nel giro di 5 minuti lo spagnolo riacciuffa la partita e la formazione di Baroni di butta all’assalto cercando il gol vittoria. Rete che non arriva però con Man anzi che sciopa l’occasione del 3-2 per il Parma. Finisce in pareggio con i ducali che fanno un piccolo passo verso la matematica salvezza e i biancocelesti che falliscono l’aggancio Champions.

LAZIO-PARMA 2-2: 3′ e 46′ Ondrejka (P), 79′ e 84′ Pedro (L)

VERONA-CAGLIARI 0-2: 30′ Pavoletti (C), 93′ Deiola (C)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 74; Inter 71, Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Torino 43; Como 42; Udinese 41; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Empoli e Venezia 25; Monza 15.

*una partita in meno