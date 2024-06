Da Vanoli a Brassier: nasce il Torino 2024-2025

Come sarà il Torino 2024-2025? Dal sostituto di Juric, alle prime mosse in entrata: scopri la nuova squadra in vista della prossima stagione

E’ stato un campionato lineare quello del Torino, che ha concluso al nono posto venendo beffato dalla sconfitta in finale di Conference della Fiorentina, che in caso di vittoria avrebbe potuto regalare ai granata un posto europeo nella prossima stagione. Sul campo non sono mancate soddisfazioni, ma anche i soliti errori che hanno impedito al club di fare quel passo in avanti sperato dai tifosi.

Il Toro, infatti, è reduce da due decimi posti e, appunto, una nona posizione, con 50 punti e, per due anni consecutivi, con 53 punti. Insomma, un andamento standardizzato nelle ultime 3 annate, che ha reso i granata la squadra da metà classifica perfetta. Cambierà qualcosa in vista della prossima stagione? Il campo ci darà risposte, ma prima ancora dei risultati, sarà la costruzione della squadra a far parlare i tifosi.

Per la rubrica di Calciomercato.it, dopo aver analizzato Inter, Milan, Juve, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina è arrivato il momento anche del Torino 2024-2025, nel tentativo di scoprire come si muoverà il club nel calciomercato estivo e come si presenterà nel prossimo campionato.

Il futuro allenatore

Come sempre, si parte dalla figura di riferimento, quella dell’allenatore. Anche il Torino, come diverse squadre di Serie A quest’anno, cambierà la guida tecnica e Ivan Juric lascerà la panchina granata. Al suo posto, il prescelto è Paolo Vanoli, reduce dalla vittoria dei playoff di Serie B con il Venezia e la conseguente promozione. L’affare è in dirittura d’arrivo e resta da attendere solamente l’ufficialità.

Il budget

Molto del budget da investire sul mercato dipenderà dalle eventuali cessioni in casa Torino. Lo scorso anno i granata hanno investito meno di 50 milioni di euro e difficilmente ci si allontanerà troppo da questa cifra per costruire quella che sarà la squadra del futuro.

La futura rosa

In questa stagione il Torino è sceso in campo con un 3-5-2 che ha visto utilizzati Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Tra i più utilizzati anche Masina, Linetty e Lazaro. Tra i titolarissimi solo Ricardo Rodriguez è in scadenza e non verrà rinnovato, lasciando così il Toro dopo 4 anni dal suo arrivo.

Tra i giocatori in partenza anche il portiere Gemello e il difensore Djidji. Non verrà inoltre riscattato Okereke a 4 milioni di euro (appena 9 presenze per lui in campionato col Torino) e anche Matteo Lovato potrebbe andare incontro a questo destino, dato che il suo riscatto ha un valore di 4,5 milioni e con sole 4 partite da titolare non ha convinto pienamente. Appena 1 milione, invece, il riscatto fissato per Adam Masina, che potrebbe essere confermato dato il numero importante di partite giocate. Per Duvan Zapata, infine, il Toro dovrà versare ancora 2,9 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta.

Diversi anche i ritorni dai prestiti, su tutti quelli di Radonjic e Karamoh. Il primo si è dimostrato un giocatore dal carattere difficile e sistemarlo non sarà affatto semplice. Per il secondo si è conclusa un’esperienza non esaltante al Montpellier. Quello che però freme maggiormente in casa Torino, ovviamente, è il futuro di Alessandro Buongiorno.

E’ lui il top player della squadra ed il cui valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Dopo Bremer, Urbano Cairo ha trovato un altro tesoro in difesa e non è intenzionato a lasciarlo partire. Su di lui ci sono diverse squadre in tutta Europa, anche se in pole appare esserci il Napoli di Antonio Conte. La trattativa non sarà affatto facile, ma proprio da questo affare dipenderà gran parte del mercato estivo dei granata.

In entrata, infatti, il club starebbe valutando Brassier, difensore francese del Brest, che piace anche a Bologna e Fiorentina. Per lui quest’anno 3 gol in 32 presenze ed una valutazione di almeno 15 milioni di euro. Stuzzica anche Jari Vandeputte dal Catanzaro, 28enne attaccante belga autore di 10 gol e 15 assist in Serie B nella stagione appena conclusa.