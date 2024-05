Da Tchaouna a Gosens: ecco la Lazio 2024-2025

Come sarà la Lazio 2024-2025? Iniziano a spuntare i primi nomi per rinforzare la rosa dei biancocelesti nella prossima stagione: ecco di chi si tratta

Ormai è ufficiale, la Lazio chiuderà questa stagione di Serie A al settimo posto, dietro la Roma. I biancocelesti, infatti, anche se dovessero arrivare a pari punti con i cugini dopo la 38a giornata, finirebbero alle spalle della squadra di De Rossi per differenza reti. Una stagione non semplicissima quella vissuta in una delle due sponde della capitale, con un cambio allenatore in corsa che ha dato una scossa importante.

Maurizio Sarri, infatti, ha lasciato spazio a Igor Tudor, che ha fatto benissimo dal suo arrivo alla Lazio. Proprio grazie al neo allenatore, la squadra è riuscita a qualificarsi alla prossima Europa League e ha persino lottato in extremis per un clamoroso posto Champions. Una rincorsa insperata, che dà però vibes positive in vista del prossimo anno.

E a proposito dell’annata che verrà, come sarà la Lazio del 2024-2025? Come abbiamo fatto con Bologna, Atalanta, Juventus, Roma, Milan e Inter, anche per i biancocelesti andremo ad immaginare una possibile rosa del futuro e non solo, analizzando gli ormai noti 3 punti chiave per la nostra rubrica di Calciomercato.it.

L’allenatore

Nessun dubbio sulla permanenza di Igor Tudor per il prossimo campionato. Da quando è arrivato alla Lazio ha collezionato 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in 10 partite e sarà ovviamente lui a sedersi sulla panchina biancoceleste per puntare ad un posizionamento in classifica migliore e un bel piazzamento in Europa.

Il budget

Non ci aspettiamo cifre memorabili per agire sul mercato, moltissimo per la Lazio dipenderà dalle uscite, non avendo centrato gli oltre 18 milioni riservati a chi conquista un approdo in Champions League. Lo scarso mercato dello scorso anno e quello inesistente di gennaio, però, non potranno essere replicati anche per quest’estate.

La futura rosa

Durante la stagione, con l’arrivo di Tudor, la Lazio è scesa sempre in campo con un 3-4-2-1 con Provedel; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto, Immobile. Tra i giocatori più utilizzati anche Mandas, Hysaj, Gila, Lazzari, Kamada, Isaksen e Castellanos.

Solo Felipe Anderson, tra i titolarissimi, lascerà la squadra per chiudere la carriera in Brasile. Tra le riserve sono in scadenza Sepe (che tornerà alla Salernitana), Pedro (che dovrebbe lasciare il club), Lombardi (che si svincolerà) e Kamada, per il quale la Lazio ha un’opzione di rinnovo triennale a 5 milioni di euro entro il prossimo 30 maggio. Diversi i ritorni dai prestiti come quelli di Maximiano, Fares, Akpa Akpro, Basic e Cancellieri.

Quasi sicuri anche gli addii di Ciro Immobile e Luis Alberto, per cui la Lazio dovrà iniziare una doppia trattativa decisiva anche per le entrate e i futuri acquisti che ne deriveranno. Proprio a tal proposito, sono diversi i nomi circolati intorno al club biancoceleste in queste settimane. Il primo è quello di Robin Gosens come rinforzo sulla fascia dopo un’avventura infelice in Germania. Dalla Salernitana, invece, potrebbe chiudersi un doppio affare: Tchaouna, che ben ha figurato nella seconda parte di stagione nonostante la retrocessione del club e che è in uno stato avanzato della trattativa, e Dia, che ricoprirebbe il ruolo di punta con Castellanos per la prossima stagione.