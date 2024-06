Da Nesta a Miretti: nasce il Monza 2024-2025

Come sarà il Monza 2024-2025? Dal nuovo allenatore ai possibili rinforzi da aggiungere alla rosa: scopri i primi possibili colpi di mercato

La stagione del Monza si è conclusa con un 12° posto in classifica, un campionato tranquillo da parte dei brianzoli, che non hanno mai corso il rischio di lottare per la retrocessione. I bianco-rossi hanno chiuso solo una posizione più in basso rispetto al loro primo anno di Serie A, ad appena 8 punti dal Torino che ha rischiato persino di finire in Conference League.

Un’annata sicuramente positiva, che precederà un mercato importante per il Monza. Quest’estate, infatti, sarà difficilissimo mantenere i top player e, soprattutto, bisognerà rinforzarsi in vista della prossima stagione per non perdere terreno dalle inseguitrici e non venire ingabbiati nella lotta salvezza.

Per Calciomercato.it, dopo aver analizzato Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina e Torino, è il momento del focus anche sul Monza 2024-2025 per capire come sarà strutturata la squadra dell’amministratore delegato Adriano Galliani in vista del prossimo campionato.

Il futuro allenatore

Il primo passo, nel nostro focus sul futuro delle squadre di Serie A è come sempre legato alla figura dell’allenatore. Dopo due ottime stagioni, Raffaele Palladino ha lasciato la panchina del Monza e ha firmato per la Fiorentina. Il profilo indicato per guidare il Monza nella prossima stagione è quello di Alessandro Nesta. L’ex difensore è in pole per siglare un contratto di un anno con opzione, per un’ulteriore stagione, lasciando così la Reggiana. Questa settimana potrebbe essere decisiva.

Il budget

Lo scorso anno il Monza ha investito 43 milioni di euro per il proprio calciomercato e quest’anno la cifra potrebbe essere simile soprattutto grazie alle uscite. Una spesa importantissima per un club che non fa le coppe e che non punta a qualificarsi in Europa, ma che con le possibili cessioni dei big dovrà assolutamente reinvestire.

La futura rosa

Il Monza in questa stagione ha utilizzato quasi sempre il 4-2-3-1 come modulo con Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, Andrea Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. Tra gli altri giocatori impiegati spesso abbiamo avuto Ciurria (prima dell’infortunio), Kyriakopoulos, Valentin Carboni, Gagliardini e Zerbin.

Dei titolarissimi solo Akpa Akpro tornerà alla Lazio, mentre nessuno degli altri giocatori è in scadenza di contratto. Dei panchinari, Zerbin tornerà al Napoli, mentre Valentin Carboni farà rientro all’Inter che vorrà fare cassa sul giocatore. Lasceranno sicuramente il Papu Gomez, dopo il caos legato alla squalifica, così come Lorenzo Colombo, Daniel Maldini e Popovic. Diversi i rientri tra i prestiti, per lo più di giocatori di secondo piano, tranne Petagna, che il Cagliari non riscatterà di sicuro.

In uscita le note più dolenti per il Monza. Di Gregorio sembra ormai destinato alla Juventus e il club lombardo dovrà rinforzarsi subito. Dalla cessione del proprio portiere dovrebbero entrare poco meno di 20 milioni di euro, parte dei quali potrebbero essere reinvestiti su Montipò, l’attuale primo obiettivo tra i pali. Occhi puntati anche su Colpani, che piace moltissimo alla Fiorentina dell’ex Palladino, ma che il Monza proverà a trattenere a tutti i costi. Potrebbe, infine, dire addio anche Cragno, sul quale c’è il Como.

Tra i nomi in entrata piace molto quello di Miretti, dalla Juventus. Proprio l’operazione Di Gregorio potrebbe sbloccare l’affare con i bianconeri, ma la trattativa non sarà facile, anche perché il centrocampista è nel mirino dei bianco-rossi da più di un anno e l’affare non si è mai chiuso. Non si esclude neanche un possibile ritorno di Daniel Maldini, così come un colpo per la difesa, tenendo in considerazione dell’età di Izzo, Caldirola e Pablo Marì.