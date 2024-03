Retegui pronto al grande salto: scelta la big in Serie A

Retegui, già scelta la big in Serie A. Il bomber della Nazionale di Spalletti subito pronto per il grande salto

Spiraglio Retegui. In una Nazionale che si interroga sull’attaccante titolare per Euro 2024, a Miami il bomber del Genoa ha consolidato la propria candidatura con una doppietta.

Ad oggi, è lui il titolare di Spalletti davanti a Raspadori e compagni. Il centravanti italo-argentino, oltre alle due reti, è stato piuttosto convincente nel test amichevole vinto per 2-1 contro il Venezuela. Una prestazione che ovviamente non è passata inosservata agli occhi delle big di Serie A: Retegui, infatti, fa già gola in vista del calciomercato estivo e farà sicuramente parlare di sé.

Calciomercato, Retegui bomber Nazionale: scelta fatta per il futuro

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti a quale big italiana servirebbe di più.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥#Retegui brilla in Nazionale! Doppietta contro il #Venezuela per il giocatore del #Genoa! A quale big della #SerieA servirebbe di più il centravanti classe 1999❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 22, 2024

I votanti del sondaggio di CM.IT hanno scelto il Milan con il 34,3%. Sono appaiate Inter (29,9%) e Roma (25,4%), mentre non “scalda” la pista Juventus (10,4%). In ogni caso, insieme a Gudmundsson, il Genoa si prepara agli assalti estivi delle big italiane e non solo.