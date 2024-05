Inter-Lautaro Martinez, addio possibile: “Il rinnovo non è facile”

Le dichiarazioni dell’agente, Camano, fanno tremare i tifosi dell’Inter. Ecco le parole in merito al futuro del suo assistito

L’addio di Steven Zhang, cambia inevitabilmente il futuro dell’Inter. I primi effetti del passaggio del club nelle mani di Oaktree potremmo vederli in chiave rinnovi.

Oggi così il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez si fa un po’ più complicato. Nonostante l’ottimismo ostentato da Beppe Marotta e l’apertura totale dell’argentino, non sarà facile trovare un accordo.

In serata sono arrivate ulteriori dichiarazioni dell’agente dell’attaccante. Prima parole di stima per il club campione d’Italia: “Per Lautaro essere capitano di una squadra così è una grande emozione – esordisce Alejandro Camaño ai microfoni di TeleLombardia -, è una grande emozione lavorare al rinnovo a due anni dalla scadenza”.

Inter, agente Lautaro Martinez: “Tutti seguono questa trattativa”

Poi c’è stato l’annuncio, che non può far star tranquilli: “La prossima settimana c’è un incontro in programma con l’Inter – prosegue l’agente di Lautaro -. Nessuno è nervoso, stiamo lavorando per trovare un accordo che sia buono per il giocatore e per il club”.

“L’esito di questa trattativa è seguita da tutti i club d’Europa ovviamente – riporta FcInter1908 -. Finché non è finito il dialogo con l‘Inter, non parliamo con nessun’altra squadra. Se possiamo arrivare a un accordo, meraviglioso, altrimenti sia Lautaro che l’Inter continueranno a vivere. Non è molto facile arrivare a un accordo, dobbiamo parlare di tante cose. La gente sa che nel calcio del 2024 ci sono tanti interessi. Lautaro mi ha detto: “Abbiamo tempo, sono tranquillo”.