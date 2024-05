“L’ingaggio va adattato”: l’agente di Lautaro avvisa l’Inter, tremano i tifosi

“L’ingaggio va adattato”: l’agente di Lautaro Martinez avvisa l’Inter e fa tremare i tifosi. L’annuncio sul rinnovo

Nonostante un contratto in scadenza fra due stagioni, a giugno 2026, in casa Inter continua a tenere banco anche il rinnovo di Lautaro Martinez.

La volontà comune è quella di proseguire insieme ancora a lungo e prolungare al più presto, ma rimane la distanza economica fra le parti. L’entourage del capitano nerazzurro, infatti, si attende un sensibile aumento dell’ingaggio oltre i 10 milioni di euro.

Alejandro Camaño, agente dell’argentino, ha annunciato a ‘FcInterNews’: “Lautaro Martinez vuole con tutto sé stesso restare all’Inter. Ma dovrà essere trovato un accordo tale da soddisfare tutte le parti in causa. La professione del calciatore è corta e si deve adattare la sua situazione a quella del mercato. Lui intanto continua a dirmi di non sentire alcun club, perché vuole restare all’Inter alle giuste condizioni”. L’Inter, dunque, è avvisata.

Rinnovo Lautaro, l’agente chiede uno sforzo all’Inter: “Servirà un accordo che renda tutti felici”

“Non importa la cifra eventuale dell’accordo. Le cose cambiano col tempo. Lautaro oggi è uno dei capocannonieri principi d’Europa. Quindi servirà un accordo che renda tutti felici”, ha chiarito il procuratore del centravanti.

In conclusione, Camaño rassicura comunque i tifosi nerazzurri: “Lauti è una persona onesta, farà di tutto per restare a Milano. Siamo pronti a venire a Milano tutte le volte che l’Inter vuole per tentare di trovare un accordo”.