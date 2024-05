Colpo grosso del Bari a Terni, i pugliesi restano in Serie B

Il Bari espugna il campo della Ternana con un secco 3-0 nel ritorno del playout e si guadagna la permanenza in Serie B

Doveva solo vincere, il Bari, per evitare una clamorosa retrocessione in Serie C, dopo essere stato, un anno fa, a pochi minuti dalla promozione in massima serie. E i pugliesi hanno compiuto l’impresa, passando per 3-0 in casa della Ternana nel playout di ritorno, dopo l’1-1 dell’andata. A retrocedere in terza serie, sono gli umbri.

Ultima chiamata, per i biancorossi, che trovano il gol del vantaggio nel momento ideale, a pochi istanti dall’intervallo. Al 47esimo del primo tempo, è Di Cesare a invertire l’inerzia del doppio confronto. Nella ripresa, il Bari trova altre due reti, con Ricci al 51′ e Sibilli al 64′, chiudendo la pratica, non soffrendo più di tanto nemmeno nel finale con l’espulsione di Bellomo al 78′ e e regalandosi la permanenza in cadetteria, al termine di una stagione davvero travagliata.