Cagliari-Fiorentina, minuto di applausi per Ranieri al via

Cagliari-Fiorentina inizia in maniera speciale, tutto lo stadio applaude Ranieri al passo d’addio: momento commovente prima del via

Clima di festa e di commozione per Cagliari-Fiorentina, ultima di campionato per rossoblù e viola, anticipata al giovedì per l’impegno in finale di Conference League per i toscani. La squadra di Italiano si prepara all’appuntamento, i sardi padroni di casa festeggiano la salvezza e tributano il giusto saluto al tecnico Claudio Ranieri, all’ultima da allenatore in Serie A.

Atmosfera da brividi alla ‘Unipol Domus Arena’, con svariati striscioni dedicati al tecnico. Prima del fischio d’inizio un minuto di applausi da parte di tutto lo stadio, cui si è unito anche l’arbitro Prontera. Occhi lucidi per Ranieri, omaggiato anche da diversi cori di incoraggiamento, tra cui un simpatico “Ranieri portaci in Europa” rivolto dalla tifoseria cagliaritana al proprio allenatore.