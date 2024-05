“Offerta da 140 milioni”: Oaktree vende subito Lautaro | ESCLUSIVO

Le ultimissime sull’Inter nel programma Ti Amo Calciomercato in onda sul canale Twitch di Tv Play

Non solo Conte, a ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda su Tv Play si è parlato anche di Inter all’indomani del cambio di proprietà. Da Zhang al fondo Oaktree, per Fabio Santini non cambierà molto, se non nulla dal punto di vista della strategia operativa.

“Con Oaktree non cambierà assolutamente niente. Per me, da qui ad un numero ragionevole di mesi, Marotta sarà il nuovo presidente”, specifica Santini.

In ogni caso all’Inter si proseguirà col player trading… A tal proposito attenzione ai nomi di Thuram e Lautaro: “In pole c’è l’Arsenal, che vorrebbe almeno uno dei due. A Lautaro tutto un tratto gli è venuto la fregola…. Se vuole davvero 12 milioni l’anno, l’Inter lo vende. Qualora i Gunners offrissero 140 milioni, allora lo darebbero. Sempre che poi venga davvero presentata un’offerta per lui”.