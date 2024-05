Inter, il futuro può attendere: “Qui i migliori anni della mia vita”

Le dichiarazioni del giocatore che tanto piace all’Inter in merito al proprio futuro. Quella di domani potrebbe essere l’ultima con la sua attuale squadra

E’ iniziata stasera l’ultima giornata di Serie A, poi i club potranno pensare sempre più intensamente al calciomercato. Lo faranno anche tanti calciatori, che potrebbero scendere in campo per l’ultima volta con le loro attuali squadra.

Albert Gudmundsson, ad esempio, è l’indiziato numero uno a lasciare il Genoa durante l’estate. L’attaccante di Alberto Gilardino è stato il vero trascinatore del Grifone e molte le squadre lo stanno seguendo con interesse.

Quella di domani, così, potrebbe essere l’ultima partita al Marassi con la maglia del Genoa: “Non lo so – afferma il giocatore ai microfoni di TGR Rai Liguria -, come atleta professionista cerchi sempre di raggiungere il livello più alto ma allo stesso tempo da quando sono arrivato qui ho sempre vissuto un giorno dopo l’altro e mi sono trovato bene e non cambierò certo adesso”.

Gudmundsson: “A Genova sto bene”

Gudmundsson, che tanto piace all’Inter, non vuole sbilanciarsi, ma le altre dichiarazioni sono di amore per il Genoa. Ma anche i grandi amori prima o poi finiscono:

“Questi due anni sono stati i migliori della mia vita – prosegue l’attaccante -. Quando siamo riusciti a salire in Serie A è stato un momento speciale che abbiamo festeggiato assieme allo stadio. Di qui amo il clima, il cibo e le persone, è un bel momento. Genoa è una città molto bella e accogliente, adoro questo posto”.

Una battuta infine su Gilardino, l’allenatore che ha rinnovato nei giorni, e che ha influito tanto nella sua crescita: “Mi dà consigli prima delle partite dicendomi di essere concreto e incisivo ma allo stesso tempo mi lascia molta libertà ed è per questo che credo di aver fatto così bene in stagione”.