“Giocatori asfaltati nello spogliatoio”, nuova bufera: succede di tutto

Alta tensione in squadra, il campionato finisce con un confronto tesissimo in spogliatoio: giocatori nel mirino

Ultimo weekend di campionato prima del rompete le righe, con squadre che già iniziano a pensare alle vacanze e società che programmano il futuro. Ci sono club che però sono già chiamati a mosse importanti senza poter sbagliare niente, per partire il prima possibile con il piede giusto. E mettere i presupposti per ricominciare ad alto livello. Accomunate da questa situazione, per esempio, Napoli e Juventus.

Se un anno fa, Giuntoli lasciò gli azzurri per andare a Torino, questa volta è stato fatto il percorso inverso da Giovanni Manna. Che al suo approdo tra i partenopei ha già lasciato il segno. I report dei suoi primi giorni da dirigente del Napoli parlano di un Manna che ha già preso confidenza con l’ambiente di Castelvolturno, prendendo informazioni sulle necessità del club e dalla squadra. E affrontando subito a muso duro i calciatori partenopei, protagonisti di un finale di stagione sotto tono. Valter De Maggio, giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha spiegato: “Mi dicono di un Manna con le idee chiare, che sta lavorando 20 ore su 24 e che in 48 ore abbia già asfaltato i giocatori, inchiodandoli alle proprie responsabilità”. Vedremo se nell’ultima in casa con il Lecce, domenica alle 18, il Napoli riuscirà a chiudere dignitosamente l’annata, in una gara da vincere per inseguire le ultimissime chances di centrare l’Europa.