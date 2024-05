Dopo la finale sbarca in Serie A: scelta fatta

Finale di Europa League molto interessante in chiave di calciomercato, il giocatore che torna d’attualità per la Serie A

Serata di gala per il calcio internazionale, con l’Italia protagonista. A Dublino, la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, un match attesissimo per il livello di gioco che bergamaschi e tedeschi hanno saputo esprimere lungo tutta la stagione.

I bergamaschi cercano il primo trofeo internazionale della loro storia e di coronare un grande percorso con Gasperini con un grande successo, i tedeschi il secondo, dopo la Coppa Uefa vinta nel 1988. Per il Leverkusen, che in questa stagione ha vinto per la prima volta la Bundesliga, si apre la caccia a un tris che sarebbe memorabile, con la finale di Coppa di Germania da disputare sabato contro il Kaiserslautern.

Di sicuro, a livello tecnico e tattico ci si attende una sfida vibrante. L’Atalanta di questo periodo è in splendida forma, ma non sarà facile contenere gli altrettanto scatenati uomini di Xabi Alonso, oltretutto ancora imbattuti in questa stagione. Una squadra piena di talento, con diversi giocatori oggetto del desiderio sul mercato, alcuni che potrebbero anche essere eleggibili per la Serie A.

Bayer Leverkusen, tutti pazzi per Grimaldo: lo vogliono in Italia

Il preferito dagli appassionati nostrani sarebbe Alex Grimaldo, giocatore già seguito in passato a ripetizione dai nostri club, quando indossava la maglia del Benfica.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, nel consueto sondaggio giornaliero su ‘X’, quale tra i giocatori del Leverkusen sarebbe più intrigante vedere nel nostro campionato. Verdetto a favore del laterale spagnolo di piede mancino, votato dal 43,5% dei partecipanti al sondaggio, davanti all’attaccante Boniface (32,6%). Meno quotati i difensori Hincapie (21,7%) e Tah (2,2%).