Affare da settanta milioni, la Juventus vende Bremer

La nuova Juventus può nascere da una cessione eccellente: pronti 70 milioni per prendere Gleison Bremer

La Juventus è pronta a ripartire da Thiago Motta. Chiusa in maniera non indolore l’era Allegri, terminato il breve interregno di Montero, i bianconeri apriranno un nuovo ciclo con al centro l’attuale allenatore del Bologna.

Un ciclo che vedrà anche volti nuovi nella rosa juventina con arrivi importanti, ma anche qualche cessione per fare cassa. Non è da escludere un addio eccellente per rimpinguare il budget a disposizione per gli acquisti e tra i principali candidati a lasciare Torino davanti ad un’offerta importante c’è Gleison Bremer.

Il brasiliano piace molto in Premier League dove da tempo il Manchester United lo ha messo in alto nella lista dei possibili obiettivi. I Red Devils non sono però l’unica squadra pronta a spendere una cifra considerevole per l’ex difensore del Torino.

Calciomercato Juventus, il Chelsea punta Bremer

Il Chelsea, infatti, avrebbe individuato proprio in Bremer il rinforzo necessario per rinsaldare una difesa che perderà Thiago Silva.

L’ex Milan ha deciso di lasciare i Blues e a Londra sono consapevoli che servirà un uomo di esperienza per affiancare i tanti giovani talenti presenti in rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la dirigenza pensa al mercato e vorrebbe soffiare Bremer al Manchester United. Per riuscirci servirà un’offerta importante, si parla di una cifra settanta milioni di euro.

Una somma che se dovesse essere presentata alla Juventus potrebbe essere sufficiente a convincere i bianconeri a dire sì alla cessione del calciatore. Bremer è arrivato in bianconero nel 2022 per circa 50 milioni di euro e l’addio due anni dopo potrebbe garantire una importante plusvalenza e un ‘tesoretto’ utile per andare a rinforzare la squadra che sarà guidata da Thiago Motta.