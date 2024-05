Cagliari-Fiorentina spettacolo: i viola passano 3-2 al 103esimo! | HIGHLIGHTS

Cagliari-Fiorentina, gara con cui si congeda Ranieri, diverte tutti, spettatori neutrali e non: vincono 3-2 i viola in un finale rocambolesco

Cagliari e Fiorentina onorano Claudio Ranieri, all’addio come allenatore di club in Serie A, con una splendida partita. Altalena di emozioni e match molto divertente, i sardi giocano con grande intensità e sognano di regalare al loro tecnico un ultimo successo, ma i viola controrimontano negli ultimi minuti e vincono con un rigore di Arthur al termine di un maxi recupero.

Grande emozione in avvio per il saluto di tutto lo stadio a Ranieri, dopo 15 minuti a ritmo piuttosto basso la gara entra nel vivo e le squadre si affrontano senza tatticismi. Portieri protagonisti, Scuffet vola su Belotti, poi Terracciano salva due volte su Luvumbo e una su Deiola. Passa la Fiorentina, verso la fine del primo tempo, con un gran sinistro di Bonaventura, poi Scuffet evita il raddoppio di Castrovilli. Prima dell’intervallo, annullato il pari di Lapadula per fuorigioco. Nella ripresa, il Cagliari spinge per ribaltare la gara. Deiola prova e riprova e alla fine riesce a trovare il gol di testa, il sorpasso avviene con un gran gol a giro del giovane Mutandwa, entrato da poco. La Fiorentina, però, riesce a trovare il pari in mischia con Nico Gonzalez. Non è finita, anzi. Lapadula trova uno splendido sinistro all’angolino, rete però annullata ancora per fuorigioco. E all’ultimo assalto, il fallo subito da Beltran a opera di Di Pardo regala ai viola il rigore della vittoria siglato da Arthur. Un successo preziosissimo, perché assicura alla Fiorentina un altro anno in Europa, a prescindere dall’eventuale vittoria in finale di Conference League.

CAGLIARI-FIORENTINA 2-3 – 39′ Bonaventura (F), 64′ Deiola (C), 85′ Mutandwa (C), 89′ Nico Gonzalez (F), 103′ Arthur rig. (F)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna e Juventus 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16

*una partita in più

** una partita in meno