DIRETTA Serie A, Cagliari-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Si parte con la prima partita della trentottesima giornata del campionato di Serie A: in campo Cagliari e Fiorentina

La lunghissima trentottesima giornata del campionato di Serie A si apre oggi alle 20.45 col primo anticipo tra Cagliari e Fiorentina, l’occasione per dare modo di riposare ai viola in vista della finale di Conference League.

I padroni di casa, guidati in panchina per l’ultima volta da Claudio Ranieri, che ha già annunciato l’addio ai sardi e, probabilmente, anche al mondo del calcio, hanno conquistato la matematica salvezza nel turno precedente battendo il Sassuolo a domicilio e condannando i neroverdi di Davide Ballardini alla retrocessione in Serie B. Di contro, i viola dell’allenatore Vincenzo Italiano, col pensiero rivolto alla partita contro l’Olympiacos in programma il 29 maggio prossimo, sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro il Napoli di Francesco Calzona nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-FIORENTINA

CAGLIARI (4-2-3-1): Radunovic; Di Pardo, Mina, Hatzdiakos, Obert; Sulemana, Prati; Nandez, Viola, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna e Juventus 68, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 54, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Verona e Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16

*una partita da recuperare