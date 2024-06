Dolorante a fine match, Chiesa svela le sue condizioni

Federico Chiesa è apparso dolore nel finale di Italia-Albania: l’attaccante spiega le sue condizioni e parla del match

Federico Chiesa è stato nominato miglior calciatore di Italia-Albania. Pur non avendo fatto gol, l’attaccante della Juventus ha contribuito al successo degli azzurri.

Nel post gara a ‘Sky’ ha commentato così la partita: “Il gol preso subito è stato uno choc come è capitato in finale tre anni fa. Dobbiamo essere molto più cinici perché basta concedere una palla e si prende gol come poteva succedere quando eravamo vicini al novantesimo”.

Chiesa è uscito dolorante dal terreno di gioco, ma tranquillizza tutti in vista della sfida contro la Spagna: “Ho preso solo una botta alla schiena”. Infine, sul ruolo di esterno destro: “In settimana ho parlato con il mister e gli ho detto che giocavo dove voleva lui, mi ha schierato a destra e gli ho detto grazie. Lo scorso Europeo ho giocato sempre a destra e mi trovo bene in quella posizione”.