Dopo Maignan un altro stop UFFICIALE: niente Milan-Salernitana

E’ arrivato il comunicato ufficiale. Il giocatore operato d’urgenza. L’intervento è perfettamente riuscito, ma per lui niente Milan-Salernitana

Milan-Salernitana di sabato sera sarà l’ultima di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo. Sarà anche il match di addio di Olivier Giroud e Simon Kjaer.

Per l’occasione il tecnico di Parma è intenzionato a schierare la sua migliore formazione, ma senza Mike Maignan. Il portiere che aveva recuperato dai guai muscolari si è fermato per un problema ad un dito. Gli Europei non appaiono a rischio ma contro la Salernitana non ci sarà.

Milan-Salernitana, out anche Fazio: il comunicato ufficiale

Il francese, che lascerà spazio ancora una volta a Marco Sportiello, sarà dunque out al pari di Federico Fazio.

Il difensore, protagonista della partita di andata, come si legge sul sito ufficiale della Salernitana, è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in seguito ad un attacco di appendicite acuta. L’intervento è perfettamente riuscito.