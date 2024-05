Infortunio Maignan, è arrivato il verdetto: comunicato UFFICIALE

Sono arrivati i risultati degli accertamenti cui si è sottoposto Mike Maignan: ecco come sta il francese e i tempi di recupero

È arrivato il verdetto sull’infortunio di Mike Maignan. Il portiere del Milan si è fatto male durante l’allenamento di quest’oggi e in Francia era scattato l’allarme in vista di Euro 2024.

Immediati gli accertamenti per valutare l’entità della lussazione del quinto dito della mano sinistra che è stata subito ridotta. Gli esami radiologici cui si è sottoposto il portiere transalpino hanno escluso la presenza del tutore: Maignan ora dovrà indossare un tutore per una settimana, quindi sottoporsi ad una nuova visita specialistica.

Bisognerà quindi attendere per valutare con precisione i tempi di recupero anche se, vista l’assenza di fratture, è probabile che l’estremo difensore riesca a recuperare in tempo per essere convocato dalla Francia per Euro2024. La Nazionale di Deschamps debutterà il 17 giugno contro l’Austria, quindi Maignan avrà quasi un mese di tempo per rimettersi in forma.

Il numero 1 ha però chiuso la sua stagione in rossonero visto che sarà costretto a saltare la sfida contro la Salernitana che chiuderà il campionato della formazione di Pioli. Maignan aveva già saltato le ultime partite per un problema muscolare.