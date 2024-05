L’Ajax riparte da Farioli, UFFICIALE: contratto triennale

Come anticipato da Calciomercato.it, Farioli guiderà l’Ajax la prossima stagione: per lui contratto triennale

Chiusa la stagione al Nizza con il quinto posto in Ligue 1 e la qualificazione all’Europa League, Francesco Farioli è il nuovo allenatore dell’Ajax, come anticipato da Calciomercato.it.

I Lancieri hanno ufficializzato quest’oggi l’arrivo in panchina del tecnico italiano a partire dall’11 giugno 2024: l’allenatore ha siglato un contratto triennale che terminerà a giugno 2027. Dopo le esperienze alla guida di Karagumruk, Alanyaspor e Nizza, Farioli avrà il compito di rilanciare la gloriosa formazione olandese, reduce da una stagione deludente.

Il tecnico italiano sarà affiancato da uno staff che avrà come assistenti Daniele Cavalletto e Felipe Sanchez Mateos, entrambi provenienti dal Nizza. Al loro fianco ci sarà anche Dave Vos, mentre Jelle ten Rouwelaar (Joure, 24 dicembre 1980) sarà il preparatore dei portieri.

Farioli all’Ajax: “Riporteremo il club dove merita”

Grande soddisfazione è stata espressa da Farioli: “Sono felice di essere qui ad Amsterdam. Vogliamo connetterci con ciò che l’Ajax rappresenta a portare nuova energia con un modo di lavorare e pensare positivo. C’è molto lavoro da fare e non vogliamo perdere tempo: ci stiamo già preparando per l’inizio della stagione e per riportare l’Ajax dove merita di stare”.

Presenting Francesco Farioli, our new head coach! pic.twitter.com/fEPa90Khj8 — AFC Ajax (@AFCAjax) May 23, 2024

Grande fiducia anche da parte del direttore tecnico Alex Kroes che ha definito Farioli un allenatore “appassionato della sua professione”: “Tutto dimostra che Francesco è un uomo intelligente che può gestire bene le persone e questa è una parte molto importante della professione. Siamo convinti che si adatti all’Ajax”.