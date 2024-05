Deciso il colpo Scudetto, arriva dall’Atalanta di Gasperini. Gioielli in vetrina per la Dea dopo il trionfo in Europa League

L’Atalanta di Gasperini ha fatto la storia. La città di Bergamo ed il calcio italiano si godono l’impresa della squadra nerazzurra contro l’imbattibile, fino a ieri sera, Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Primo trofeo in carriera per il tecnico e primo trionfo europeo anche per l’Atalanta: è il coronamento del progetto del club bergamasco guidato da Gasperini. Proiettandosi al calciomercato estivo, però, sono diversi i gioielli nerazzurri già nel mirino delle big di Serie A e non solo.

Da Koopmeiners ed Ederson a Scalvini e Lookman, tanti talenti in vetrina per la Dea che potrebbe monetizzare anche la prossima estate con almeno un sacrificio eccellente.

Juventus, Koopmeiners il possibile colpo Scudetto: scelta fatta

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale colpo sposterebbe maggiormente gli equilibri Scudetto in vista della prossima stagione.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! L’#Atalanta trionfa in #EuropaLeague: quale colpo dalla ‘Dea’ sposterebbe gli equilibri scudetto la prossima stagione nella rincorsa all’#Inter? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 23, 2024

Per il 39,4% dei votanti, il colpo Scudetto sarebbe il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus. Come ormai noto, il centrocampista olandese è in cima alla lista di Giuntoli. Seguono Lookman al Milan (35,2%) e Gasperini sulla panchina del Napoli (15,5%). L’ipotesi Scamacca-Roma, infine, è stata votata solo dal 9,9% degli utenti.