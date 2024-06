C’è l’accordo con la Juventus: via libera grazie a Chiesa e Soulé

Grandi manovre alla Juventus che ha ufficializzato ieri l’arrivo in panchina di Thiago Motta: Giuntoli lavora su più fronti sul mercato per rinforzare la rosa bianconera

La Juventus ha ufficializzato Thiago Motta in panchina nella giornata di mercoledì. La ‘Vecchia Signora’ riparte quindi dal tecnico italiano-brasiliano, bloccato da tempo dal Dt Giuntoli per il dopo Allegri.

Contratto fino al 2027 a oltre 4 milioni di euro più bonus per l’ex Bologna, che nel recente incontro con Giuntoli ha tracciato anche le linee guida per il mercato bianconero. Thiago Motta spinge per Koopmeiners e il rinnovo di Rabiot, intanto è pronto ad accogliere in mediana Douglas Luiz: il brasiliano è sempre più vicino alla Juve, con McKennie e Iling-Junior destinati a fare le valigie nel mega scambio con l’Aston Villa. Sarà il centrocampo il reparto a subire il restyling più profondo, ma occhio anche alle mosse nel reparto offensivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Chiesa o Soulé sbloccano Greenwood

La posizione di Federico Chiesa rimane infatti in bilico, complice le difficoltà a trovare un’intesa per il rinnovo si contratto in scadenza solamente tra un anno.

Roma, Napoli e Milan si sono attivate per l’ex Fiorentina, con Giuntoli che spera anche nella vetrina dell’Europeo per far alzare il prezzo. Tra i possibili sacrificati resta anche Soulé, che ha diversi estimatori all’estero tra Premier League e Bundesliga. Sia Chiesa che il gioiello argentino vengono valutati intorno ai 40 milioni di euro dalla Juventus, tesoretto che Giuntoli potrebbe poi destinare per strappare il sì del Manchester United per Greenwood. La ‘Vecchia Signora’ ha già incassato la disponibilità dell’attaccante in prestito nell’ultima stagione al Getafe, però manca l’accordo con i ‘Red Devils’ che lo valutano circa 50 milioni. Per l’inglese servirà una cessione eccellente: anche per questo Giuntoli pensa al sacrificio di uno tra Chiesa e Soulé per finanziare l’arrivo di Greenwood.