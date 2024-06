Juve, UFFICIALE la firma di Thiago Motta

Il club bianconero ha annunciato la firma di Thiago Motta. E’ ufficialmente l’ex tecnico del Bologna il dopo Massimiliano Allegri

Ora è finalmente ufficiale. Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. La nota del club bianconero era attesa proprio in queste ore e puntualmente è arrivata.

“È ufficiale: il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta – si legge nel comunicato diramato dalla società piemontese – . Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2027”

Nella nota sono riportate anche le prime parole di Thiago Motta: “Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi”.

I bianconeri, dunque, ripartono dal mister che ha reso grande il Bologna, portandolo con una cavalcata straordinaria in Champions League. La nuova Juventus, plasmata da Giuntoli, rinasce così da Thiago Motta, un tecnico che ha dimostrato di sapere lavorare tanto e bene con i giovani.

Calciomercato Juventus, si riparte da Thiago Motta

Ora spazio totalmente al calciomercato. La rosa, d’altronde, va rinforzate per poter tornare a competere davvero con l’Inter.

La lente di ingrandimento, in questi giorni, come vi stiamo raccontando, è puntata sul centrocampo e sul colpo Douglas Luiz in dirittura d’arrivo. Poi attenzione ad altri affari possibili come quello di Koopmeiners, anche se l’Atalanta continua a chiedere tanto, ma è da tempo sul taccuino della Juventus, e di Calafiori, per il quale Thiago Motta stravede. Affari davvero cari, ma Giuntoli sta dimostrando di trovare gli argomenti giusti per riuscire ad abbassare i prezzi.