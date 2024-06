De Zerbi vicinissimo al Marsiglia: tutti i dettagli | CM.IT

Roberto De Zerbi è ad un passo dalla Ligue 1 e dalla panchina del Marsiglia. Tutti gli aggiornamenti sull’allenatore

A sorpresa, Roberto De Zerbi è ad un passo dal Marsiglia. Arrivano conferme: il tecnico è vicinissimo al trasferimento in Ligue 1 dopo l’addio al Brighton.

Nelle ultime ore la dirigenza francese ha accelerato la trattativa allettando l’allenatore italiano, ancora libero dopo l’addio al club inglese. De Zerbi, dopo anni di gavetta su tutti i campi italiani, l’esperienza in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk e quella in Premier League, è pronto a trasferirsi in Ligue 1. Sul tavolo un contratto pluriennale, da tre anni o due più opzione per un’ulteriore stagione.



Fronte caldissimo, con Sergio Conceiçao che appare ormai superato: De Zerbi si avvicina a grandi passi all’OM.