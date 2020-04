ATALANTA GOMEZ ATLETICO MADRID / "L'amore lo prometto solo a mia moglie": il Papu Gomez non giura fedeltà all'Atalanta. Nel corso di una diretta su Instagram, l'attaccante argentino ha spiegato il suo punto di vista: "Non mi va di fare il finto: prometto amore solo a mia moglie. Non ho mai baciato nessuna maglia, neanche quella dell'Atalanta con la quale ho fatto 200 partite. Nel calcio le cose cambiano da un giorno all'altro: magari domani litighi con presidente o allenatore o escono fuori altri motivi e devi andare via". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Gomez continua: "Lo ripeto continuamente ai ragazzi: non promettete amore e non baciate le maglie.

Non l'ho mai fatto: neanche quella dell'quando segnai la doppietta nella finale di andata di Copa Sudamericana all'Azteca, nello stadio dei gol diai Mondiali del 1986, contro l'America, nemmeno quella delche mi ha lanciato in Italia".

Infine, un retroscena sul passato: "Nel 2013 sarei andato all'Atletico Madrid se non fossi finito in Ucraina al Metalist Kharkiv: mi sarebbe piaciuto misurarmi con la Liga spagnola. Da giovani si punta sempre alla big: arrivato all'Atalanta ho pensato che avrei potuto farla diventare una big".