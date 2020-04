CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHIESA / La posizione della Fiorentina ormai è chiara ed è stata ribadita anche dal patron Rocco Commisso: Castrovilli non si muove, per Chiesa dipenderà dalle offerte che dovranno essere di un certo spessore.

Anche per questo l'sembra aver cambiato le proprie strategie, allentando la presa sul centrocampista che sarebbe stato perfetto per lo scacchiere die rientrando, invece, prepotentemente in corsa sul giovane figlio d'arte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui, constatato che la dirigenza viola preferirebbe non cedere alla Juventus, la società nerazzurra da tempo sulle tracce di Chiesa si è riattivata con forza sul classe '97 valutato circa 60 milioni di euro. Cifra importante, che l'Inter potrebbe coprire piazzando cessioni importanti (Icardi in primis, ma occhio sempre a Lautaro Martinez). L'idea degli uomini mercato interisti però sarebbe quella di contenere l'esborso cash attorno ai 20-30 milioni di euro, raggiungendo poi la cifra complessiva con un paio di contropartite tecniche. Quali? In primis Dalbert, già a Firenze in questa stagione in cui ha fatto bene. Non mancano poi altri nomi interessanti. Su tutti quel Radja Nainggolan che già un anno fa era vicino alla Viola, quindi oltre ad alcuni talenti della Primavera attenzione in particolare a Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Genoa ma destinato a far ritorno alla base nerazzurra e corteggiato pure dal Torino. Ma guai a sottovalutare la Juventus che su Chiesa è sempre in allerta.

