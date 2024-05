Tradimento a parametro zero: il derby infiamma il mercato

Clamoroso addio a parametro zero e firma con il club rivale: i tifosi stentano a crederci

Un addio che ha il sapore del tradimento: il centrocampista avrebbe già trovato l’accordo con gli storici rivali del suo club di appartenenza.

Ha del clamoroso la notizia che arriva dalla Spagna, dove il giornalista Siro López, ospite de El Desmarque, ha anticipato una vera e propria bomba di mercato. La notizia riguarda Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe ’96, in forza al Real Madrid di Carlo Ancelotti che lo prelevò dal Betis nel 2017. In questi anni Ceballos ha sempre vestito la maglia dei Blancos, con una sola parentesi in prestito all’Arsenal dal 2019 al 2021.

In questi sette anni, Dani Ceballos ha giocato ben 142 partite con la casacca del Real Madrid, realizzando 7 gol e 13 assist e contribuendo alla vittoria di due Champions League, tre Mondiali per Club, un campionato spagnolo, una Coppa di Spagna, due supercoppe europee e tre spagnole. Un palmarès di tutto rispetto per il centrocampista, ora in scadenza di contratto con il Real Madrid di Florentino Perez.

Dani Ceballos tradisce il Real Madrid: accordo già trovato

Secondo il giornalista spagnolo Siro López, ospite de El Desmarque, Dani Ceballos avrebbe già firmato un preaccordo con l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone.

Una notizia che – in caso di conferma – avrebbe del clamoroso perché un giocatore ormai simbolo del Real Madrid lascerebbe i Blancos a parametro zero per diventare un nuovo calciatore degli eterni rivali dell’Atletico Madrid dopo aver giocato oltre cento partite con il Real Madrid di Ancelotti e aver giocato ben tredici volte contro la formazione dei Colchoneros che ora potrebbe diventare la sua nuova squadra. Quella di Diego Simeone, inoltre, è la squadra che Ceballos ha affrontato più volte da avversario con la maglia del Real Madrid, realizzando anche un gol nell’1-1 maturato nel derby della stagione 2016/2017.