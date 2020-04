CORONAVIRUS FAR OER CAMPIONATO / Sarà quello delle Isole Faer Oer il primo campionato di calcio a ripartire dopo lo stop forzato causa emergenza Coronavirus.

Si tratta della prima Federazione, che ha dato il via libera alla ripresa della competizione a partire da. Secondo gli ultimi dati dell', infatti, nelle Faer Oer non si sono registrati morti per ile sono solo 185 i casi di contagio. Il campionato ripartirà così con due mesi di ritardo e alcuneben precisi: il pallone sarà disinfettato e i calciatori non potranno sputare per terra o pulirsi il naso e bisognerà lavarsi le mani. Le gare si disputerrano a. Inoltre, ogni giocatore dovrà bere dalla propria bottiglia e ogni squadra dovrà mettere a disposizione due spogliatoi per un singolo club. Tutte le altre federazioni,compresa, guarderanno interessate.

