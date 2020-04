CALCIOMERCATO INTER KOAUME PRATO / Ora è alla Fiorentina in attesa di recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per mesi: con la maglia viola deve ancora esordire Christian Kouame ma l'attaccante ivoriano avrebbe anche potuto non approdare mai a Firenze.

Questione di sliding doors come quella che lo avrebbe potuto portare a Milano, sponda Inter: è lo stesso calciatore a rivelare di essere stati vicino ai nerazzurri, trattativa però che non si è concretizzata. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Kouame in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' ha raccontato: "Prima del Cittadella aspettavo la chiamata dell'Inter: i nerazzurri mi avevano cercato quando il Prato avevano già dato la loro parola ai veneti. Non ho nessun rimpianto però". Un mancato trasferimento che non ha fermato la sua carriera: dal Cittadella al Genoa e poi la Fiorentina dove vuole dimostrare di essere un calciatore da grande squadra.