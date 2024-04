Alta tensione e spogliatoio rovente: è successo prima del big match

Tensione altissima nello spogliatoio della big di Serie A: sfiorato lo scontro fisico tra due compagni di squadra prima della partita. Tutti i dettagli

Il campionato si sta per concludere, ma la tensione resta altissima, soprattutto negli spogliatoi dei club che non stanno vivendo una stagione particolarmente felice. Quando i risultati stentano ad arrivare è più facile, infatti, che il nervosismo aumenti e che si lasci spazio persino a degli scontri.

Chi ha giocato a calcio sa perfettamente che vincere aiuta a vincere e che perdere non fa mai piacere. Anche un pareggio, delle volte, può condizionare negativamente l’umore, specie se preceduto da una serie di risultati poco convincenti. E’ facile, dunque, che i nervi siano molto più tesi e che nascano delle spiacevoli incomprensioni.

Soprattutto quando il club per il quale giochi ha un nome importante e degli obiettivi che non sei riuscito a raggiungere al termine della stagione. La pressione addosso dei tifosi inizia a farsi insostenibile ed ogni piccola decisione può portare a determinate conseguenze.

Lite nello spogliatoio, sfiorato lo scontro fisico: cos’è successo

E’ stato questo il caso del Napoli, protagonista di una stagione terribile. Gli azzurri hanno ottenuto 50 punti dopo 34 giornate, gli stessi che avevano racimolato dopo il girone d’andata nello scorso anno. Dallo Scudetto al rischio di non qualificarsi neanche per una competizione europea nella prossima stagione, viene da sé che il nervosismo è ben presente nello spogliatoio partenopeo.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i protagonisti di questa vicenda sarebbero 4 calciatori. Per spiegare cosa è accaduto, però, è necessario fare un passo indietro e tornare alla scorsa settimana, quando il Napoli è uscito sconfitto dall’Empoli per 1-0. La terribile disfatta ha spinto il presidente De Laurentiis a chiedere un ritiro forzato fino al match contro la Roma andato in scena nella giornata di ieri.

La mediazione di Francesco Calzona e di Giovanni Di Lorenzo, però, hanno fatto desistere la proprietà, che ha puntato per un ritiro solamente nelle 48 ore prima della partita, a Caserta, anche per via della mancanza di posti negli alberghi per via del ponte del 25 aprile. A qualcuno, però, non sarebbe andata bene neanche questa scelta.

Stando a quanto trapela in queste ore, Juan Jesus e Anguissa, due giocatori rispettati all’interno dello spogliatoio del Napoli, avrebbero chiesto direttamente a Calzona, scavalcando Di Lorenzo, di annullare anche questo mini ritiro. Un nulla di fatto, che sarebbe poi arrivato al terzino, infuriato per la mancanza di rispetto. Lo stesso capitano, a quel punto, avrebbe iniziato a litigare con il centrale, arrivando quasi allo scontro fisico.

Stando a quanto riferito anche dal giornalista Umberto Chiariello, anche Victor Osimhen avrebbe parlato con Calzona per cancellare il ritiro, ma si sarebbe poi scusato con il proprio capitano perché, a detta sua, non sapeva. Un’altissima tensione che sta accompagnando il finale di stagione del Napoli, che non riesce più a vincere, e che sta vedendo sfumare definitivamente anche l’ultimo obiettivo Europa League.