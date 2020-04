DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Numeri ancora incoraggianti nella lotta al Coronavirus per l'Italia che dopo l'ultimo bollettino registra un boom di guariti. Adesso l'attenzione si concentra sulla 'Fase 2', con le misure di sicurezza ad adottare per cercare di tornare alla normalità e far ripartire l'economia. E anche il calcio sembra finalmente ritrovare compattezza, con le società di Serie A che in blocco votano per il ritorno in campo. Ma non sarà semplice: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

20.34 - 'Fase 2' dovrebbe scattare dal prossimo 4 maggio: impediti gli spostamenti oltre i confini regionali.

17.52 - Dura presa di posizione della Fimmg Lombardia (Federazione italiana medici di medicina generale) con il presidente Paola Pedrini che spiega: "Rileviamo l'assoluta inconsistenza dei contenuti del documento sulla 'fase 2', di recente approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, riguardo alle proposte di riorganizzazione del sistema sanitario, che altro non fanno che riproporre l'esistente, lasciando di fatto immutate le criticità risultate evidenti, dolorosamente, nella gestione di questa pandemia".

16.49 - Sono 80 i casi nuovi positivi al coronavirus registrati oggi nella Regione Lazio: lo ha comunicato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato. "Prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1.3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58".

16.15 - Potrebbero ripartire il 27 aprile alcuni settori industriali in Italia, come quelli che si occupano di produzione di macchine agricole e industriali. Oggi in programma riunioni a Palazzo Chigi con tutte le parti sociali per programmare la ripartenza dopo il 3 maggio.

14.45 - Terminato il summit tra il ministro dello Sport, Spadafora, e i vertici del calcio italiano: ecco le decisioni prese.

13.10 - L'Ospedale Spallanzani ha diramato il bollettino medico di oggi 22 aprile 2020: "I pazienti positivi al COVID-19 sono 125. Di questi, 20 necessitano supporto respiratorio. In giornata sono previste dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono. l'Istituto Spallanzani ha il piacere di comunicare che il poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto verrà dimesso nel pomeriggio della giornata odierna".

13.00 - Luca Lucentini direttore del reparto di qualità dell’acqua e salute dell’Istituto Superiore di Sanità ha rivelato a 'Business Insider Italia': "Ci sono stati i primi ritrovamenti di tracce di Covid-19 nelle fognature italiane”.

12.00 - Stadi a porte chiuse? La soluzione per non rischiare il 'clima amichevole': un'app per i cori registrati.

11.45 - Dall'Uefa all'emittente britannica 'Sky Sports' arriva la secca smentita: "L'OMS non ha chiesto di bloccare il calcio fino al 2022".

11.15 - 34 membri dell'equipaggio della nave da crociera Costa Atlantica ormeggiata a Nagasaki, in Giappone, sono risultati positivi al test sul coronavirus. Due di loro sono italiani.

11.00 - C'è attesa dunque ora per l'incontro tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio italiano in programma alle 12.

10.35 - In senato il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora fa il punto sul mondo dello sport e la ripresa del calcio: "Valuteremo i protocolli per capire se il 4 maggio si potrà riprendere in sicurezza".

10.00 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sulla riapertura graduale delle attività dopo il 4 maggio: "Oggi il Governo farà le valutazioni complessive - ha detto a 'Circo Massimo' su Radio Capital - Si tratterà di una valutazione collegiale approfondita sia sulla base delle questioni sanitarie, sia sulle modalità con le quali gli italiani hanno voglia di tornare al lavoro".

8.15 - Alle 9.30 il ministro Spadafora è atteso in Senato per presentare le azioni intraprese per rilanciare il mondo dello sport.

8.05 - Con il decreto Aprile sono previsti altri 50 miliardi per famiglie e imprese con il reddito di emergenza che salirà a 400-800 euro.

7.50 - Atteso in serata l'ok definitivo al decreto Cura Italia.

7.30 - Entro la fine della settimana, come anticipato dal Premier Conte, saranno presentate le linee guida per la Fase 2 che scatterà il 4 maggio. Mascherine e distanziamento "finché non ci sarà cura o vaccino", ha anticipato il primo ministro.