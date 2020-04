Coronavirus, Malagò: "Confido che dal 4 maggio possano tornare gli allenamenti"

CORONAVIRUS MALAGO' CONI / Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha analizzato il momento dello sport italiano di fronte all'emergenza coronavirus, commentando il possibile ritorno agli allenamenti degli atleti dal prossimo mese: "Confido che dal 4 maggio ci sia un'apertura", ha detto al settimanale 'Chi' in edicola da domani, "ci sono 387 discipline chiuse, il Governo ci farà sapere ma noi stiamo già preparando tutto". Malagò ha aggiunto: "Un golfista che va in macchina da casa sua al campo, si allena senza passare dallo spogliatoio e torna a casa è cosa diversa da un match di judo o pugilato. Va tutto codificato: chi fa atletica leggera e corre da solo a 30 metri di distanza dagli altri non mette in pericolo nessuno.

Se non ci saranno controindicazioni, da maggio questi potranno ricominciare". Per il presidente del CONI, però, va fatta una distinzione fondamentale tra allenamenti e competizioni: "Le competizioni riguardano tutti, comprendono spostamenti anche impegnativi, nazionali e internazionali. Stiamo preparando un protocollo con tutte le federazioni: siamo a buon punto".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la nuova strategia del Barcellona per Lautaro

DIRETTA Emergenza Coronavirus, calano i malati