CALCIOMERCATO INTER WERNER TOLISSO / Grandi manovre all'Inter per la prossima stagione. L'Inter si sta preparando alla possibile cessione di Lautaro Martinez, sempre inseguito da vicino dal Barcellona. Ma oltre all'argentino, anche il connazionale Icardi porterà in dote un tesoretto sostanzioso per le casse nerazzurre.

Tra la cessione (clausola da 111 milioni) del 'Toro' e il riscatto del PSG (70 milioni) per il centravanti classe '93, l'Inter incasserebbe una somma superiore ai 180 milioni di euro, poi da reinvestire sul mercato per la prossima finestra estiva. In attacco il profilo che più stuzzica Marotta e Conte - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbe quello di Werner, sui cui però ci sarà da battere la concorrenza di Liverpool e Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, piano Marotta: assalto a Werner, Tolisso ed Emerson

resterebbero le alternative al tedesco del Lipsia.

A centrocampo, oltre a Vidal, per identikit ed età Tolisso è un nome che la dirigenza di Viale della Liberazione starebbe valutando con attenzione. Come scrive 'Tuttosport', l'Inter potrebbe inserire il riscatto di Perisic (in aggiunta ad un sostanziono conguaglio) nei discorsi con il Bayern Monaco. Inoltre, Conte avrebbe richiesto un rinforzo di livello anche sugli esterni. Chiesa rappresenta l'alternativa offensiva in caso soprattutto di un possibile cambio di modulo, mentre per il 3-5-2 di marca contiana il primo obiettivo sulla lista sarebbe Emerson Palmieri, sul quale potrebbe prefigurarsi l'ennesima sfida di mercato con la rivale Juventus.

