Roma, primo tempo opaco col Genoa: l’Olimpico non gradisce e arrivano i fischi

I tifosi della Roma non hanno apprezzato la prestazione dei giallorossi nel primo tempo col Genoa: più di qualcuno ha mostrato il suo disappunto

Con il pareggio della Lazio sul campo dell’Inter, per la Roma le possibilità per il sesto posto sono largamente aumentate, nella speranza che questo possa poi servire a un posto Champions extra tifando Atalanta nella finale con il Leverkusen (ma non in campionato, visto che serve il quinto posto della Dea). Difficile capire se la notizia del gol dell’Inter in extremis abbia fatto rilassare un po’ i giallorossi, sta di fatto che il primo tempo della squadra di De Rossi è stato decisamente sottotono.

Qualche buono spunto di Baldanzi, ma niente di particolare. Il Genoa invece gioca bene, in maniera ordinata e ripartite con le idee chiare, verticalizzando appena possibile su Ekuban e Retegui, tra i più ispirati. Con Gudmundsson che è partito in panchina. Ma soprattutto la Roma ha tira verso la porta ben nove volte, ma senza mai inquadrarla. Anzi, a dire la verità senza andarci mai neanche vicino. Tra Paredes, Bove, Cristante e Pellegrini è il festival delle conclusioni brutte, praticamente tutte alle stelle. In generale i giallorossi non sono armonici nella manovra, faticano a trovare lo spunto, arrivando a calciare sempre da fuori area. Il Genoa invece sugli esterni più di una volta mette i brutti pensieri, anche se tira poco. In ogni caso una prestazione non buona, con il match point sesto posto. Vincendo oggi, infatti, la Roma sarebbe sicura di finire davanti alla Lazio in virtù dello scontro diretto a favore. E i tifosi, in un periodo magro dal punto di vista dei risultati, anche per questo non hanno gradito molto il primo tempo della squadra di De Rossi. Al duplice fischio, infatti, dagli spalti è arrivato più di qualche fischio. Non una contestazione, non 67334 (record dal restyling dello stadio) persone che fischiano, sia chiaro. Ma si sono uditi in maniera abbastanza chiara.